Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»
Стивен Эй Смит критически отозвался о наследии Леброна Джеймса.
«Меня не любят, потому что я называю вещи своими именами, говорю, что вижу. Ты не Майкл Джордан. Не величайший игрок всех времен. Ты был «чокером» в финале НБА. Четыре решающие четверти подряд в финальной серии НБА, этот парень набирает четыре очка. В одной из игр он не набрал ни одного очка в четвертой четверти финала. И это когда его опекали Джейсон Терри и Хосе Хуан Бареа.
Иначе это никак не назовешь. Для любого, кто разбирается в баскетболе, это банальный «чок», – считает журналист.
В финальной серии 2011 года «Майами» Джеймса неожиданно уступил «Далласу».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
