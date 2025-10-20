«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Расселл Уэстбрук раскритиковал «неискреннее» поведение Леброна во время их совместной игры в «Лейкерс»
Появились подробности о напряженных отношениях между Уэстбруком и Леброном.
Как сообщает журналист The Ringer Ярон Вайцмана, на одном из командных мероприятий «Лейкерс», куда должен был прийти Уилл Смит, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис внезапно вышли из зала до его появления. Через несколько минут они вернулись, демонстрируя чрезмерную дружелюбность.
Уэстбрук, наблюдая за этим, сказал товарищу по команде: «Ненавижу это фальшивое дерьмо. Я просто не могу так».
Вайцман также утверждает, что Джеймс тихо продвигал идею воссоединения с Кайри Ирвингом – шаг, который потребовал бы обмена Уэстбрука, хотя публично он это отрицал.
Журналист добавил, что в интервью Леброн часто говорил: «Дайте Рассу быть Рассом», но за кулисами на самом деле не поддерживал его.
