«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Расселл Уэстбрук раскритиковал «неискреннее» поведение Леброна во время их совместной игры в «Лейкерс»

Появились подробности о напряженных отношениях между Уэстбруком и Леброном.

Как сообщает журналист The Ringer Ярон Вайцмана, на одном из командных мероприятий «Лейкерс », куда должен был прийти Уилл Смит, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис внезапно вышли из зала до его появления. Через несколько минут они вернулись, демонстрируя чрезмерную дружелюбность.

Уэстбрук , наблюдая за этим, сказал товарищу по команде: «Ненавижу это фальшивое дерьмо. Я просто не могу так».

Вайцман также утверждает, что Джеймс тихо продвигал идею воссоединения с Кайри Ирвингом – шаг, который потребовал бы обмена Уэстбрука, хотя публично он это отрицал.

Журналист добавил, что в интервью Леброн часто говорил: «Дайте Рассу быть Рассом», но за кулисами на самом деле не поддерживал его.