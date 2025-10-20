Адам Сильвер о расследовании в отношении «Клипперс»: «Мы хотим действовать осторожно и убедиться, что полностью понимаем, что здесь произошло»

Комиссионер НБА рассказал о ходе расследования в отношении «Клипперс».

«Как и в суде, иногда есть прямые доказательства, а иногда – косвенные. И, безусловно, одни только косвенные доказательства не мешают сделать вывод в пользу одной из сторон. Но даже в случае с косвенными уликами вы смотрите на всю совокупность обстоятельств. Так что здесь нет единой формулы. Мы рассмотрим все предоставленные материалы, включая выводы, которые можно сделать из этих доказательств.

Не знаю, сколько это займет времени. Судя по имеющимся отчетам, многие источники являются анонимными, но их несколько. Кроме того, идет отдельное судебное разбирательство. У нас есть признание вины [соучредителем компании Aspiration Джо Санбергом по делу о мошенничестве с использованием электронных средств]. Так что у нас достаточно материалов для изучения.

Ставки здесь очень высоки. Мы, как лига, хотим действовать осторожно и убедиться не только в том, что мы справедливы по отношению к «Клипперс» и Стиву Баллмеру, но и полностью понимаем, что здесь произошло», – заявил Адам Сильвер .

«Клипперс» обращались к Aspiration по сделке с Каваем Ленардом