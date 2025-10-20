Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Илирию», «Партизан» сыграет с ФМП
20 октября в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.
«Црвена Звезда» встретится с «Илирией», «Партизан» примет ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 3-0, Партизан Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Клуж Румыния – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Студентски центар Черногория – 1-2, Сплит Хорватия – 0-3, КРКА Словения – 0-3.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Вена Австрия – 2-1, Илирия Словения – 1-1, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
