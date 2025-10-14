  • Спортс
  НБА одобрила сотрудничество «Клипперс» и Aspiration в 2021 году. Контракт с Ленардом компания подписала через несколько месяцев
НБА одобрила сотрудничество «Клипперс» и Aspiration в 2021 году. Контракт с Ленардом компания подписала через несколько месяцев

У НБА не возникло вопросов к мошеннической компании в 2021 году.

НБА рассмотрела и одобрила спонсорское соглашение на сумму 300 миллионов долларов между «Клипперс» и Aspiration в 2021 году, за несколько месяцев до того, как компания подписала отдельное соглашение со звездой команды Каваем Ленардом.

«Клипперс» представили 23-летнее соглашение на утверждение в НБА до его объявления в сентябре 2021-го, как того требуют правила лиги, поскольку оно в числе прочего подразумевало нанесение нашивок на игровую форму. Об этом рассказали два источника.

Соглашение также включало размещение вывесок на еще не достроенной на тот момент новой арене «Клипперс» в Инглвуде. В апреле 2022 года Aspiration, как сообщается, подписала отдельное спонсорское соглашение на сумму 28 миллионов долларов с Ленардом, которое не подлежало проверке НБА в соответствии с коллективным договором лиги.

НБА расследует, нарушили ли «Клипперс» и их владелец Стив Балмер правила лиги с целью выплатить дополнительные деньги лидеру команду в обход потолка зарплат. После появления обвинений комиссионер НБА Адам Сильвер сначала заявил, что «никогда раньше не слышал о компании Aspiration», но позже изменил свои слова, сказав, что «знает об этом бренде».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
