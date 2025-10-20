Кристиан Браун подписал с «Денвером» пятилетний контракт на 125 млн долларов
Кристиан Браун и «Наггетс» заключили долгосрочное соглашение.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, 24-летний защитник «Денвера» согласовал с клубом пятилетнее продление контракта на 125 млн долларов.
В прошлом сезоне Браун, выбранный под 21-м номером на драфте НБА 2022 года, стал одним из ключевых игроков «Наггетс». Как отмечает Чарания, руководство клуба рассматривало продление контракта с Брауном как приоритет, видя в нем важную часть команды на долгие годы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости