5

Кристиан Браун подписал с «Денвером» пятилетний контракт на 125 млн долларов

Кристиан Браун и «Наггетс» заключили долгосрочное соглашение.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, 24-летний защитник «Денвера» согласовал с клубом пятилетнее продление контракта на 125 млн долларов.

В прошлом сезоне Браун, выбранный под 21-м номером на драфте НБА 2022 года, стал одним из ключевых игроков «Наггетс». Как отмечает Чарания, руководство клуба рассматривало продление контракта с Брауном как приоритет, видя в нем важную часть команды на долгие годы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoДенвер
logoКристиан Браун
Шэмс Чарания
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Денвер» и Кристиан Браун близки к продлению контракта (Майкл Скотто)
6сегодня, 13:24
Директор по персоналу «Денвера» Джон Уоллес: «Хотели, чтобы Йокич снова начал получать удовольствие от баскетбола»
17 октября, 15:50
Дэвид Адельман о совместной игре Йокича и Валанчюнаса: «Мне было очень забавно смотреть это в записи»
516 октября, 19:50
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Уралмаш»
2132 минуты назад
Адам Сильвер о расследовании в отношении «Клипперс»: «Мы хотим действовать осторожно и убедиться, что полностью понимаем, что здесь произошло»
3сегодня, 18:15
Разыгрывающий «Индианы» Кэм Джонс арестован после погони в Индианаполисе
4сегодня, 17:53
Коби Уайт пропустит около двух недель
1сегодня, 17:38
Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Мы верим, что он станет одним из тех, кто подхватит эстафету»
6сегодня, 17:19
«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Расселл Уэстбрук раскритиковал «неискреннее» поведение Леброна во время их совместной игры в «Лейкерс»
14сегодня, 16:32
Майк Конли о завершении карьеры: «Не было ни дня, когда я ощущал бы, что пора уходить»
4сегодня, 16:07
Джимми Батлер об уходе из «Майами»: «Сначала все хорошо, но потом я внезапно становлюсь «плохим парнем»
2сегодня, 15:53
Передача Владислава Емченко и данк Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:27Видео
«Клипперс» обращались к Aspiration по сделке с Каваем Ленардом
5сегодня, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» играет с «Ваноли Кремона»
сегодня, 18:22Live
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:20
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» играет с ФМП
сегодня, 18:18Live
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1сегодня, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2сегодня, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
сегодня, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
сегодня, 11:26Фото
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
сегодня, 09:05
«Вашингтон» отчислил Диллона Джонса
сегодня, 08:01