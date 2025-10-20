«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
Экс-защитник НБА присоединился к тренерскому штабу «Уизардс».
Как сообщает HoopsHype, Шабазз Напьер начинает новую главу в карьере, присоединившись к «Вашингтону» в роли тренера-стажера.
34-летний Напьер в сезоне-2024/25 играл за «Баварию», став чемпионом Бундеслиги и MVP финала. В НБА он провел шесть сезонов, приняв участие в 354 матчах за «Майами», «Портленд», «Бруклин», «Миннесоту» и «Вашингтон».
