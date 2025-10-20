2

«Клипперс» обращались к Aspiration по сделке с Каваем Ленардом

Появились новые детали переговоров «Клипперс» с Aspiration.

Как сообщает The Wall Street Journal, в декабре 2021 года Джо Санберг, сооснователь Aspiration, сообщил другому руководителю компании, что к нему обратились «Клипперс» по поводу сделки с Каваем Ленардом, при этом подчеркнув: «Это важно для «Клипперс».

Эта информация особенно примечательна на фоне сентябрьского интервью ESPN с владельцем клуба Стивом Балмером, который рассказал, что именно Aspiration попросила его познакомить компанию с Ленардом, при этом отрицая, что знал о подписанном спонсорском контракте или давал компании на это указание.

