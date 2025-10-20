Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья

Хэйс сможет сыграть в первом матче сезона.

По информации Дэна Войке из The Athletic, запасной центровой «Лейкерс» будет готов к игре с «Уорриорс», несмотря на легкое растяжение правого запястья, полученное в пятницу.

25-летний баскетболист отыграл всего 8 минут в последнем матче предсезонки против «Сакраменто» и вынужденно покинул площадку в первой половине. Рентген после игры не выявил перелома.

Матч «Голден Стэйт » – «Лейкерс » начнется 22 октября в 5.00 по московскому времени.