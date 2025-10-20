Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
Хэйс сможет сыграть в первом матче сезона.
По информации Дэна Войке из The Athletic, запасной центровой «Лейкерс» будет готов к игре с «Уорриорс», несмотря на легкое растяжение правого запястья, полученное в пятницу.
25-летний баскетболист отыграл всего 8 минут в последнем матче предсезонки против «Сакраменто» и вынужденно покинул площадку в первой половине. Рентген после игры не выявил перелома.
Матч «Голден Стэйт» – «Лейкерс» начнется 22 октября в 5.00 по московскому времени.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?11070 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости