Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»

Леброну Джеймсу приписали колонку в китайской газете без его ведома.

В прошлом месяце китайская газета «Жэньминь жибао», известная как издание, отражающее официальную позицию Пекина, опубликовала материал , представленный как авторская колонка баскетболиста Леброна Джеймса . В материале он восхвалял баскетбол как культурный мост между США и Китаем.

Однако позже выяснилось , что на самом деле Джеймс лишь отвечал на вопросы китайских журналистов во время визита в страну, а его комментарии были превращены газетой в эссе, подписанное его именем.

Комиссионер НБА Адам Сильвер назвал произошедшее нарушением границ. В интервью The New York Times он заявил: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо».