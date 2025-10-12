Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
Леброну Джеймсу приписали колонку в китайской газете без его ведома.
В прошлом месяце китайская газета «Жэньминь жибао», известная как издание, отражающее официальную позицию Пекина, опубликовала материал, представленный как авторская колонка баскетболиста Леброна Джеймса. В материале он восхвалял баскетбол как культурный мост между США и Китаем.
Однако позже выяснилось, что на самом деле Джеймс лишь отвечал на вопросы китайских журналистов во время визита в страну, а его комментарии были превращены газетой в эссе, подписанное его именем.
Комиссионер НБА Адам Сильвер назвал произошедшее нарушением границ. В интервью The New York Times он заявил: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо».
