Эл Хорфорд не будет играть в бэк-ту-бэк матчах в этом сезон
Тренер «Голден Стэйт» объяснил, как будут распределять игровое время ветерана.
Стив Керр подтвердил, что Эл Хорфорд не будет играть в в бэк-ту-бэк матчах в этом сезон. Каждую неделю тренерский штаб будет принимать решение, пропустит ли он первую или вторую игру в таких мини-сериях.
Эл Хорфорд готовится к своему 19-му сезону в НБА. В начале октября 39-летний центровой подписал с «Голден Стэйт» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов.
