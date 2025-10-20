Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Ваноли Кремона»
20 октября в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.
«Виртус» примет «Ваноли Кремона».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 3-0, Брешия – 3-0, Виртус – 2-0, Дертона – 2-1,Венеция – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Ваноли Кремона – 1-1, Триест – 1-2, Канту – 1-2, Варезе – 1-2, Наполи – 1-2, Удине – 0-3, Тревизо – 0-3, Динамо Сассари – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
