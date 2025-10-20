0

Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Ваноли Кремона»

20 октября в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Виртус» примет «Ваноли Кремона».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 3-0, Брешия – 3-0, Виртус – 2-0, Дертона – 2-1,Венеция – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Ваноли Кремона – 1-1, Триест – 1-2, Канту – 1-2, Варезе – 1-2, Наполи – 1-2, Удине – 0-3, Тревизо – 0-3, Динамо Сассари – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
