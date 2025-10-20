Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
Сани Бечирович надеется, что российские клубы вскоре смогут выступать в Евролиге.
«С самого первого дня здесь я сосредоточен на будущем. Надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется и будет найдено мирное решение. Я хотел бы, чтобы российские клубы как можно скорее вернулись в Евролигу. Это значительно облегчило бы стартовую позицию, поскольку у нас уже есть состав игроков с опытом выступлений в этом турнире.
Российские клубы организационно и финансово соответствуют уровню Евролиги. Мы все ожидаем изменений и надеемся на возвращение клубов в Евролигу», – заявил генеральный менеджер «Зенита» в интервью Basketball Sphere.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
