  • Мэтт Барнс: «Майк Браун слишком милый парень, и это его губит. Когда он был тренером «Лейкерс», Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги»
0

Мэтт Барнс: «Майк Браун слишком милый парень, и это его губит. Когда он был тренером «Лейкерс», Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги»

Мэтт Барнс усомнился в способности Майка Брауна управлять раздевалкой «Нью-Йорка».

«Майк – прекрасный человек. Но для меня он – не лидер мужчин. Сейчас я не могу этого представить, потому что эти парни зарабатывают безумные деньги. Ты должен иметь их уважение. Думаю, Майк слишком милый парень, и это его губит. Он хочет быть «своим» для всех, вместо того чтобы проявить жесткость и сказать: «Это моя команда. Здесь будет так, как я говорю».

Он был моим тренером в «Лейкерс» после ухода Фила Джексона. И, клянусь, Кобе и Рон Артест просто вытирали об него ноги. Они сами себя выпускали и снимали с игры, а я просто смотрел и думал: «Вот это да...».

Думаю, он многому научился в «Голден Стэйт», работая под началом Стива Керра. Я считаю, Майк Браун – отличный второй пилот. Потому что разница между креслом главного тренера и его заместителя – как небо и земля. Майк – великолепный ассистент. Я желаю ему всего наилучшего, но я видел все воочию в «Сакраменто».

В свой первый год он пришел, принес систему «Уорриорз», и они впервые за долгое время вышли в плей-офф... а потом он очень быстро потерял уважение команды», – сказал Мэтт Барнс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница New York Basketball в соцсети X
