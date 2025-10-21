«Милуоки» отчислил Тайлера Смита

«Бакс» решили расстаться с 20-летним баскетболистом.

По информации ESPN, «Милуоки » отчислил форварда Тайлера Смита, выбранного ими во втором раунде драфта 2024 года. Клуб решил оставить в составе Амира Коффи и Андре Джексона, расставшись при этом со Смитом и Крисом Ливингстоном.

Зарплата Тайлера Смита за этот сезон в размере 1,9 млн долларов будет считаться «мертвыми деньгами» в платежной ведомости клуба.