«Милуоки» отчислил Тайлера Смита
«Бакс» решили расстаться с 20-летним баскетболистом.
По информации ESPN, «Милуоки» отчислил форварда Тайлера Смита, выбранного ими во втором раунде драфта 2024 года. Клуб решил оставить в составе Амира Коффи и Андре Джексона, расставшись при этом со Смитом и Крисом Ливингстоном.
Зарплата Тайлера Смита за этот сезон в размере 1,9 млн долларов будет считаться «мертвыми деньгами» в платежной ведомости клуба.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
