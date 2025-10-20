Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»

Главный тренер «Уралмаша» отметил, что его команда борется до последней секунды.

«Отметил бы своих парней, что в каком матче подряд мы играем до конца, независимо от того, как игра складывается, насколько она получается или нет. К сожалению, допустили несколько рывков соперника.

Баскетбол – командная игра и требуется вклад всех двенадцати. У нас есть хорошие игроки, ребята, которые умеют играть в эту игру. Надо прийти к тому, чтобы каждый из двенадцати что-то приносил к столу, чтобы не было такого микро-рывка для соперника, тогда не надо будет совершать такие героические камбэки в конце. Игра будет проще для всех.

Но повторюсь, признак того, что команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче – это признак здоровой и хорошей команды. И я очень рад, что у клуба есть такой состав, такие ребята», – заявил Ростислав Вергун .

В очередном матче регулярного сезона Лиги ВТБ «Уралмаш » уступил на выезде «Зениту » со счетом 86:91.