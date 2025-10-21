«Даллас» активировал опцию в контракте Дерека Лайвли на сезон-2026/27

Дерек Лайвли останется в «Маверикс» еще как минимум на два сезона.

«Даллас » воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре 21-летнего центрового. В свой четвертый год в НБА Лайвли будет получать 7,24 млн долларов.

В сезоне-2024/25 баскетболист сыграл 38 матчей в составе «Маверикс», набирая в среднем 8,4 очка, 7,2 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на паркете.