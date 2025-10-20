0

«Нью-Йорк» подписал стандартный однолетний контракт с Мохамедом Диаварой

Французский форвард закрепился в составе «Никс».

Как сообщает ESPN, «Нью-Йорк» подписал стандартный однолетний контракт с 20-летний Мохамедом Диаварой, выбранным под 51-м номером на последнем драфте НБА.

В прошедшей «предсезонке» баскетболист провел 5 матчей, набирая в среднем 3,2 очка и 3,2 подбора за 10 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
