Дайсон Дэниэлс согласовал с «Атлантой» четырехлетнее продление на 100 млн долларов

Лидер обороны «Хокс» продлил контракт на четыре года.

По информации инсайдера Шэмса Чарании , Дайсон Дэниэлс согласовал с клубом продление контракта на четыре года и 100 млн долларов.

В сезоне-2024/25 22-летний защитник стал «Самым прогрессирующим игроком НБА», занял второе место в голосовании за «Лучшего защитника года», попал в первую символическую сборную НБА по игре в защите и сделал 229 перехватов – столько не удавалось ни одному игроку с сезона-1995/96.