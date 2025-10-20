Дайсон Дэниэлс согласовал с «Атлантой» четырехлетнее продление на 100 млн долларов
Лидер обороны «Хокс» продлил контракт на четыре года.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, Дайсон Дэниэлс согласовал с клубом продление контракта на четыре года и 100 млн долларов.
В сезоне-2024/25 22-летний защитник стал «Самым прогрессирующим игроком НБА», занял второе место в голосовании за «Лучшего защитника года», попал в первую символическую сборную НБА по игре в защите и сделал 229 перехватов – столько не удавалось ни одному игроку с сезона-1995/96.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
