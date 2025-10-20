Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»

Анастасия Косу рассказала о главных выводах после первого года в Америке.

- Какой самый главный урок вынесла для себя за сезон в WNBA?

– Для меня это, безусловно, огромный опыт и возможность стать лучше. Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен. Это закалило меня ментально, и я очень благодарна, что мне удалось провести свой первый сезон в WNBA удачно. Смогла почувствовать всю специфику работы в этой лиге и перенять самое хорошее для себя.

- Как тебе местная еда? Много ли русских в районе? Есть ли русские ресторанчики?

– В Америке культ фастфуда. Везде много соусов, сахара и соли. Приходилось искать какие-то более подходящие варианты лично для меня. Или готовить дома привычную еду. Да, русскоязычных людей достаточно много. Мы познакомились и общались с замечательной девушкой из Армении. Мария — ярый фанат «Линкс» много лет, у нее персональные места в зале. Она ходила с дочкой на игры и приглашала мою маму сидеть на матчах на первом ряду рядом с командой. На маму это произвело очень большое впечатление. Мы с Марией часто ходили гулять и за покупками в славянский магазин. Очень рада этому знакомству.

- Чего не хватает в США, что так привычно в России?

– В каждой стране есть свои плюсы и минусы. И человек перестраивается и привыкает ко всему. Чего очень не хватало, так это хороших салонов красоты и качества выполнения бьюти-процедур. В России это намного доступнее и лучше.

- Поедешь ли в WNBA на следующий год?

– У каждого игрока по окончании сезона состоялся индивидуальный разговор с главным тренером. Шерил (Рив) сказала, что очень хочет меня видеть на следующий сезон в команде, объяснила, как представляет мое развитие в организации. Особо отметила мое трудолюбие на тренировках, – поделилась 20-летняя баскетболиста в интервью «Спорт-Экспрессу».