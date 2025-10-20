0

Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»

20 октября в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Каршияка» встретится с  «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 4-0, Анадолу Эфес – 3-0, Фенербахче – 3-1, Бурсаспор – 2-2, Тофаш – 2-2, Галатасарай – 2-2, Меркезефенди – 2-2, Трабзонспор – 2-2, Мерсин – 2-2, Каршияка – 1-2, Маниса – 1-3, Петким Спор – 1-3, Эсенлер Эроспор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
logoКаршияка
результаты
logoАнадолу Эфес
