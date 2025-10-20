Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»
20 октября в чемпионате Турции пройдет один матч.
«Каршияка» встретится с «Анадолу Эфесом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 4-0, Анадолу Эфес – 3-0, Фенербахче – 3-1, Бурсаспор – 2-2, Тофаш – 2-2, Галатасарай – 2-2, Меркезефенди – 2-2, Трабзонспор – 2-2, Мерсин – 2-2, Каршияка – 1-2, Маниса – 1-3, Петким Спор – 1-3, Эсенлер Эроспор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?11070 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости