«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
Жете получил продление соглашение, несмотря на серьезное повреждение.
30-летний баскетболист заработал травму ахилла в предсезонном матче «Дубая» 18 сентября и пропустит весь текущий сезон. Клуб из ОАЭ решил продлить контракт центрового до конца сезона-2027/28.
В прошлом розыгрыше Евролиги Жете сыграл заметную роль в плей-офф походе «Монако», в среднем набирая 7,5 очка и 4 подбора за 15 минут.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Дубая»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости