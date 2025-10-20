«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года

Жете получил продление соглашение, несмотря на серьезное повреждение.

30-летний баскетболист заработал травму ахилла в предсезонном матче «Дубая » 18 сентября и пропустит весь текущий сезон. Клуб из ОАЭ решил продлить контракт центрового до конца сезона-2027/28.

В прошлом розыгрыше Евролиги Жете сыграл заметную роль в плей-офф походе «Монако», в среднем набирая 7,5 очка и 4 подбора за 15 минут.