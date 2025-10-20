Фото
0

«Милан» подписал Нэйта Сестину

28-летний американский форвард продолжит карьеру в Италии.

«Милан» официально объявил о заключении контракта с Нэйтом Сестиной (206 см), который несколько дней назад покинул «Валенсию».

В этом году испанский клуб вернулся в Евролигу, а Сестина потерял значительную роль в ротации (9,6 минуты на площадке).

Выступая за «Валенсию» в Еврокубке, форвард набирал 6,8 очка, 3 подбора и 1 передачу за 18,2 минуты в среднем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Милана»
logoМилан
logoЕвролига
переходы
logoВаленсия
logoчемпионат Италии
Нэйт Сестина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»
16 октября, 11:27
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
16 октября, 04:56
Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
10 октября, 04:08
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Уралмашем»
231 минуту назад
Билл Симмонс: «Киган Мюррэй подал заявку на попадание в топ-10 худших контрактов НБА»
236 минут назад
Евролига может исключить «Виллербан» за несоответствие стандартам лиги
1сегодня, 11:43
Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в новом сезоне
6сегодня, 11:11
«Скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!» Джо Инглс потроллил Энтони Эдвардса
1сегодня, 10:58Видео
Донован Митчелл готов поступиться высокой статистикой ради команды: «Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь»
1сегодня, 09:53
Джексон Хэйс о получении словенского паспорта: «Я бы с радостью представлял США, но у нас нет открытых отборов»
9сегодня, 09:21
11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт
10сегодня, 07:28
Пол Пирс сравнил Кевина Дюрэнта с Рэем Алленом: «Выбрал легкий путь»
22сегодня, 07:01
Расселл Уэстбрук: «Желание доказать свою правоту никуда не денется, пока я не закончу играть»
12сегодня, 06:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Ваноли Кремона»
31 минуту назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Илирию», «Партизан» сыграет с ФМП
сегодня, 08:29
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
сегодня, 12:06Фото
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
сегодня, 09:05
«Вашингтон» отчислил Диллона Джонса
сегодня, 08:01
«Бруклин» сохранит Тайриза Мартина
сегодня, 07:47
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
вчера, 20:14
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
вчера, 19:51
Чемпионат Франции. 25+8 Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Виллербан», «Париж» победил «Дижон» в напряженной концовке
вчера, 19:07