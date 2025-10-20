«Милан» подписал Нэйта Сестину

28-летний американский форвард продолжит карьеру в Италии.

«Милан » официально объявил о заключении контракта с Нэйтом Сестиной (206 см), который несколько дней назад покинул «Валенсию».

В этом году испанский клуб вернулся в Евролигу, а Сестина потерял значительную роль в ротации (9,6 минуты на площадке).

Выступая за «Валенсию» в Еврокубке, форвард набирал 6,8 очка, 3 подбора и 1 передачу за 18,2 минуты в среднем.