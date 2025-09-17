Адам Сильвер уточнил позицию по скандалу с «Клипперс»: «Конечно, я знал о бренде Aspiration, не был в курсе нынешних обвинений»

Адам Сильвер скорректировал свое заявление.

Отвечая на вопросы по поводу фиктивного рекламного контракта Кавая Ленарда и скандала с «Клипперс», комиссионер заявил, что «никогда не слышал о компании Aspiration и ничего не знал ни о каком рекламном контракте с Каваем». Это высказывание вызвало недоумение в связи со статусом Aspiration, являвшейся 300-миллионным спонсором «Клипперс» и претендентом на название их арены.

«Имел в виду, что никогда не слышал о них в контексте нынешних обвинений. Конечно, я знаком с брендом», – уточнил Сильвер во время конференции.