Име Удока объявил стартовый состав «Хьюстона» на матч против «Оклахомы». Он станет самым высоким в истории НБА

Име Удока назвал стартовый состав «Рокетс» на первый матч сезона.

Репортер Ванесса Ричардсон сообщает, что главный тренер «Хьюстона » планирует выйти на первый матч сезона с необычно высокой стартовой пятеркой. «Рокетс» начнут игру с Аменом Томпсоном на позиции разыгрывающего, Кевином Дюрэнтом , Джабари Смитом , Алпереном Шенгюном и Стивеном Адамсом .

Этот состав станет самым высоким в истории НБА: рост Томпсона, самого низкого игрока – 201 сантиметр, остальные стартовые игроки – около 211 сантиметров. При этом Дюрэнт, возможно впервые в карьере, будет числиться стартовым на позиции атакующего защитника.

22 октября в 02.30 по московскому времени «Хьюстон» сыграет с «Оклахомой» в первом матче нового сезона НБА .