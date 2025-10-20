  • Спортс
Име Удока объявил стартовый состав «Хьюстона» на матч против «Оклахомы». Он станет самым высоким в истории НБА

Име Удока назвал стартовый состав «Рокетс» на первый матч сезона.

Репортер Ванесса Ричардсон сообщает, что главный тренер «Хьюстона» планирует выйти на первый матч сезона с необычно высокой стартовой пятеркой. «Рокетс» начнут игру с Аменом Томпсоном на позиции разыгрывающего, Кевином Дюрэнтом, Джабари Смитом, Алпереном Шенгюном и Стивеном Адамсом.

Этот состав станет самым высоким в истории НБА: рост Томпсона, самого низкого игрока – 201 сантиметр, остальные стартовые игроки – около 211 сантиметров. При этом Дюрэнт, возможно впервые в карьере, будет числиться стартовым на позиции атакующего защитника.

22 октября в 02.30 по московскому времени «Хьюстон» сыграет с «Оклахомой» в первом матче нового сезона НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
