Расселл Уэстбрук не планирует завершать карьеру после сезона-2025/26 в «Сакраменто»

Ветеран НБА не собирается уходить на пенсию.

По данным инсайдера НБА Криса Хейнса, Расселл Уэстбрук заявил, что не планирует завершать карьеру после этого сезона, который станет его 18-м в НБА.

На этой неделе 36-летний разыгрывающий подписал однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов с «Сакраменто ».

В прошлом сезоне Уэстбрук выступал за «Денвер», сыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,4 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 28 минут на паркете.