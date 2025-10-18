Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»

У Расселла Уэстбрука остались плохие воспоминания от «Лейкерс».

Разыгрывающий провел в клубе из Лос-Анджелеса полтора сезона (2021-23). Подписывая майки, Уэстбрук пропустил детей с формой «Лейкерс». В новом сезоне защитник будет играть за «Кингз».