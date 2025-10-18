Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»
У Расселла Уэстбрука остались плохие воспоминания от «Лейкерс».
Разыгрывающий провел в клубе из Лос-Анджелеса полтора сезона (2021-23). Подписывая майки, Уэстбрук пропустил детей с формой «Лейкерс». В новом сезоне защитник будет играть за «Кингз».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9002 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости