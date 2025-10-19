ACB. «Уникаха» сыграет с «Барселоной», «Гранада» примет «Басконию» и другие матчи
Сегодня, 19 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Уникаха» примет «Барселону», «Гранада» встретится с «Басконией».
Положение команд: Тенерифе – 3-0,Валенсия – 2-0, Уникаха – 2-0, Форса Льейда – 2-0, Ховентуд – 2-0, Мурсия – 2-1, Реал – 1-1, Сан-Пабло Бургос – 1-1, Бильбао – 1-1, Баскония – 1-1, Манреса – 1-2, Сарагоса – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Андорра – 1-2, Бреоган – 1-2, Барселона – 0-2, Гранада – 0-2, Жирона – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
