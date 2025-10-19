Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»
Рики Рубио и его команда одержали третью подряд победу в чемпионате Испании.
В матче 3-го тура «Ховентуд» обыграл «Бильбао» со счетом 101:69, установив при этом новый клубный рекорд по передачам (30 ассистов за матч).
Рубио снова впечатлил, набрав 11 очков, сделав 6 подборов и 9 передач всего за 20 минут на площадке. Ему помогли Анте Томич (17 очков, 7 подборов, 1 передача) и Кэмерон Хант (11 очков, 3 подбора, 6 передач).
В следующем матче чемпионата Испании «Ховентуд» отправится в гости к «Валенсии».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9588 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости