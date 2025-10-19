Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»

Рики Рубио и его команда одержали третью подряд победу в чемпионате Испании.

В матче 3-го тура «Ховентуд» обыграл «Бильбао» со счетом 101:69, установив при этом новый клубный рекорд по передачам (30 ассистов за матч).

Рубио снова впечатлил, набрав 11 очков, сделав 6 подборов и 9 передач всего за 20 минут на площадке. Ему помогли Анте Томич (17 очков, 7 подборов, 1 передача) и Кэмерон Хант (11 очков, 3 подбора, 6 передач).

В следующем матче чемпионата Испании «Ховентуд » отправится в гости к «Валенсии».