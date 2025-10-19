Куинн Эллис: «О Джи Ануноби, наверное, лучший британец за долгое время. Надеюсь, мы его убедим играть за сборную»

Куинн Эллис хочет, чтобы форвард «Никс» присоединился к сборной Великобритании.

Один из лидеров сборной и защитник «Милана» рассказал о возможности присоединения О Джи Ануноби к национальной команде.

«Нам нужно выстроить систему так, чтобы ребятам из НБА хотелось приезжать и играть летом за сборную. Никто не знает, будет ли он участвовать в будущем, но очень хотелось бы – он невероятный талант, наверное, лучший британец за долгое время. Надеюсь, все удастся уладить, и мы сможем привлечь больше игроков из НБА.

Играть за сборную – это уникальное чувство. Здорово провести эти пару недель вместе, укрепить связи с ребятами и, конечно, ощущать гордость, когда побеждаешь за свою страну. Надеюсь, он к нам присоединится – нам он очень нужен. Было бы отлично, если бы удалось с ним связаться и, может, убедить его. Я попробую», – поделился Куинн Эллис.