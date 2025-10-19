Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»
Защитник «Кливленда» считает, что его травма помешала команде выиграть титул.
«Думаю, если бы я был здоров, мы взяли бы титул. Говорю это довольно уверенно. Талант этой группы игроков просто зашкаливает. Мы выкладываемся на обеих сторонах площадки, особенно в защите. У нас есть обладатель награды «Лучший защитник года», а также игрок, который в плане обороне идет сразу за ним.
С Эваном (Мобли) и Джарреттом (Алленом) в защите, которые блокируют броски и охраняют краску, нам легче играть в защите. А в атаке – Эван стал лучше, Донован (Митчелл) есть Донован, Де′Андре (Хантер) набирал форму, Макс Струс тоже прогрессировал. Я сам неплохо выглядел в первом раунде плей-офф. Так что да, я говорю это уверенно: считаю, что мы бы выиграли титул», – заявил Дариус Гарлэнд».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9800 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SiriusXM NBA Radio
