Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»

Защитник «Кливленда» считает, что его травма помешала команде выиграть титул.

«Думаю, если бы я был здоров, мы взяли бы титул. Говорю это довольно уверенно. Талант этой группы игроков просто зашкаливает. Мы выкладываемся на обеих сторонах площадки, особенно в защите. У нас есть обладатель награды «Лучший защитник года», а также игрок, который в плане обороне идет сразу за ним.

С Эваном (Мобли ) и Джарреттом (Алленом) в защите, которые блокируют броски и охраняют краску, нам легче играть в защите. А в атаке – Эван стал лучше, Донован (Митчелл) есть Донован, Де′Андре (Хантер) набирал форму, Макс Струс тоже прогрессировал. Я сам неплохо выглядел в первом раунде плей-офф. Так что да, я говорю это уверенно: считаю, что мы бы выиграли титул», – заявил Дариус Гарлэнд ».