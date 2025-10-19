0

Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»

Александар Джикич может стать тренером «Паниониоса», после отказа Поццекко.

Поскольку первоначальные переговоры с итальянским специалистом не увенчались успехом, клуб теперь обращает внимание на сербского специалиста.

«У нас была договоренность, но он [Джанмарко Поццекко] передумал. Мы не можем на этом останавливаться. Двигаемся вперед, чтобы подписать еще более сильного главного тренера», – заявил президент и генеральный директор «Паниониоса» Фодорис Микропулос.

Доступный на уровне клубов, Александар Джикич недавно подписал продление контракта со сборной Грузии в качестве главного тренера до чемпионата мира 2027 года.

Источник: Eurohoops
Джанмарко Поццекко
Александар Джикич
