Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»
Александар Джикич может стать тренером «Паниониоса», после отказа Поццекко.
Поскольку первоначальные переговоры с итальянским специалистом не увенчались успехом, клуб теперь обращает внимание на сербского специалиста.
«У нас была договоренность, но он [Джанмарко Поццекко] передумал. Мы не можем на этом останавливаться. Двигаемся вперед, чтобы подписать еще более сильного главного тренера», – заявил президент и генеральный директор «Паниониоса» Фодорис Микропулос.
Доступный на уровне клубов, Александар Джикич недавно подписал продление контракта со сборной Грузии в качестве главного тренера до чемпионата мира 2027 года.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
