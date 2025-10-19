«Милуоки» планируют отчислить Тайлера Смита

«Бакс» освобождают место в составе для Амирa Коффи.

По данным журналиста The Athletic Эрика Нэма, «Милуоки » планирует отчислить «второгодку» центрового Тайлера Смита. Команде необходимо освободить место в составе, чтобы сохранить Амирa Коффи, который заработал контракт по итогам тренировочного лагеря.

Смит не присутствовал на открытой тренировке «Бакс» в воскресенье. Клуб должен привести состав в соответствие с требованиями лиги до понедельника.

Если «Бакс» откажутся от Смита, его зарплата в размере 1,9 млн долларов будет учитываться в платежной ведомости как «мертвые деньги» в сезоне-2025/26. Последние два года контракта 208-сантиметрового игрока не гарантированы.