«Милуоки» планируют отчислить Тайлера Смита
«Бакс» освобождают место в составе для Амирa Коффи.
По данным журналиста The Athletic Эрика Нэма, «Милуоки» планирует отчислить «второгодку» центрового Тайлера Смита. Команде необходимо освободить место в составе, чтобы сохранить Амирa Коффи, который заработал контракт по итогам тренировочного лагеря.
Смит не присутствовал на открытой тренировке «Бакс» в воскресенье. Клуб должен привести состав в соответствие с требованиями лиги до понедельника.
Если «Бакс» откажутся от Смита, его зарплата в размере 1,9 млн долларов будет учитываться в платежной ведомости как «мертвые деньги» в сезоне-2025/26. Последние два года контракта 208-сантиметрового игрока не гарантированы.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10048 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
