Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»

Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал итоги «Стамбульского дерби».

«Сегодня я не могу сказать, что мы сыграли лучший баскетбол, могли сыграть лучше. Иногда мы не справлялись с простыми вещами.

Нам нужно еще раз проанализировать эту игру, скорректировать некоторые моменты и продолжать совершенствоваться», – заявил Ясикявичюс .

В матче 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче » обыграл «Галатасарай » со счетом 85:76.