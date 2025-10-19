Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»
Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал итоги «Стамбульского дерби».
«Сегодня я не могу сказать, что мы сыграли лучший баскетбол, могли сыграть лучше. Иногда мы не справлялись с простыми вещами.
Нам нужно еще раз проанализировать эту игру, скорректировать некоторые моменты и продолжать совершенствоваться», – заявил Ясикявичюс.
В матче 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» обыграл «Галатасарай» со счетом 85:76.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
