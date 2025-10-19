0

«Орландо» отчислил Джавонте Смарта

Джавонте Смарт не сумел закрепиться в составе «Мэджик» на сезон-2025/26.

Смарт ранее выступал за несколько клубов НБА, включая «Милуоки», «Майами» и «Филадельфию». Баскетболист провел 18 матчей в лиге, набирая в среднем 2,8 очка, 1,3 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на площадке. В прошлом сезоне Смарт играл в Европе за «Црвену Звезду».

Это решение освобождает место в составе «Орландо» и дает команде больше гибкости при формировании команды к старту сезона НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sports
