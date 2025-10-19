«Орландо» отчислил Джавонте Смарта
Джавонте Смарт не сумел закрепиться в составе «Мэджик» на сезон-2025/26.
Смарт ранее выступал за несколько клубов НБА, включая «Милуоки», «Майами» и «Филадельфию». Баскетболист провел 18 матчей в лиге, набирая в среднем 2,8 очка, 1,3 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на площадке. В прошлом сезоне Смарт играл в Европе за «Црвену Звезду».
Это решение освобождает место в составе «Орландо» и дает команде больше гибкости при формировании команды к старту сезона НБА.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10052 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости