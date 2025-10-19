Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Дертоной», «Удине» встретится с «Брешией» и другие матчи
19 октября в рамках чемпионата Италии пройдут шесть матчей.
«Тренто» примет «Дертону», «Удине» сыграет с «Брешией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 2-0, Брешия – 2-0, Трапани Шарк – 2-0, Дертона – 2-0,Венеция – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-1, Канту – 1-1, Варезе – 1-1, Тренто – 1-1, Милан – 1-1, Ваноли Кремона – 1-1, Триест – 1-2, Динамо Сассари – 0-2, Наполи – 0-2, Тревизо – 0-2, Удине – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
