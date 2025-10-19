0

Брэндон Ингрэм: «Я очень люблю Новый Орлеан, но чувствовал, что мне нужно новое место»

Брэндон Ингрэм рассказал о своих мыслях перед стартом прошлого сезона.

«Я понимал, что пропустил много игр, но знал, что проявлял стабильность в своей работе и подходе к делу. К тому моменту я только что вернулся из сборной США. Многое шло не так, и я почувствовал, что мне нужно новое место, новое начало.

У меня все еще была надежда остаться в «Новом Орлеане». Я очень люблю этот город. Выступая в этой команде, я впервые попал на Матч всех звезд. Я построил много отношений не только с одноклубниками, но и с людьми вне организации.

Но в то лето я почувствовал себя свободным. Я хотел стать лучше, узнать больше и немного расширить свой игровой опыт», – поделился Ингрэм.

28-летний форвард провел 6 сезонов в составе «Пеликанс», набирая в среднем 23 очка, 5,5 подбора и 5,2 передачи за игру.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10184 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Andscape
logoБрэндон Ингрэм
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoТоронто
