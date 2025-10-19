Кори Хиггинс стал скаутом «Бруклина»
Экс-игрок ЦСКА начинает работу в НБА.
По информации инсайдера Майкла Скотто, Кори Хиггинс официально присоединился к «Нетс» в качестве скаута.
За время игровой карьеры Хиггинс выступал за «Шарлотт», турецкий «Газиантеп», московский ЦСКА и испанскую «Барселону». Среди его главных достижений – два титула Евролиги, завоеванные в 2016 и 2019 годах (оба с ЦСКА).
«Бруклин» пригласил Хиггинса для усиления отдела скаутов. Он будет отвечать за поиск талантов и оценку игроков.
Опубликовал: opimakh.ilya
