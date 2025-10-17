Контракт Расселла Уэстбрука в «Сакраменто» не гарантирован
Появились новые подробности соглашения Расселла Уэстбрука.
Разыгрывающий отказался от опции на сезон-2025/26 в «Денвере» и только в последний момент получил место в «Сакраменто».
Инсайдер Майкл Скотто сообщает, что однолетний контракт Уэстбрука на 3,6 миллиона не гарантирован.
В прошлом сезоне 36-летний разыгрывающий выступал за «Денвер», отыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 27,9 минуты на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8751 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
