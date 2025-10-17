Контракт Расселла Уэстбрука в «Сакраменто» не гарантирован

Появились новые подробности соглашения Расселла Уэстбрука.

Разыгрывающий отказался от опции на сезон-2025/26 в «Денвере» и только в последний момент получил место в «Сакраменто ».

Инсайдер Майкл Скотто сообщает, что однолетний контракт Уэстбрука на 3,6 миллиона не гарантирован.

В прошлом сезоне 36-летний разыгрывающий выступал за «Денвер», отыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 27,9 минуты на площадке.