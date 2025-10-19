Брэндон Ингрэм: «Восток открыт в этом сезоне. У нас есть шанс быть лучше, но нужно ускорить процесс»

Ингрэм уверен в потенциале «Торонто», завершившем прошлый сезон на 11-м месте.

«Эта команда может быть такой, какой мы захотим. В плане защиты у нас есть все. Мы играем с полной самоотдачей. Следующий шаг – постоянно совершенствовать исполнение в атаке.

Восток в этом сезоне открыт. У нас есть шанс быть лучше, но нам нужно ускорить процесс», – сказал Брэндон Ингрэм .

До обмена в «Рэпторс» в прошлом сезоне Ингрэм выступал за «Новый Орлеан», проведя 18 матчей и набирая в среднем 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи за 33 минуты на площадке. Большую часть сезона он пропустил из-за травм.