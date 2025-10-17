Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»

Уэстбрук определился с игровым номером.

36-летний MVP-2017, недавно договорившийся с «Сакраменто » об однолетнем контракте на 3,6 млн долларов, будет играть за новую команду в майке с номером «18».

Грядущий сезон станет для Уэстбрука 18-м в карьере, большую часть которой баскетболиcт провел под номером «0» (в «Кингс» он занят Маликом Монком).