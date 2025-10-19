  • Спортс
0

Георгиос Барцокас об игре «Олимпиакоса» в обороне: «Мы начинаем думать, как американцы в НБА, где старт сезона ничего не решает, но здесь это имеет значение»

Главный тренер «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Паниониосом».

«Паниониос» сегодня играл очень хорошо, лучше, чем раньше. Замена тренера всегда меняет ситуацию; думаю, они найдут свой путь. Уровень этой лиги в этом году намного выше. Даже средние команды сильнее, чем в прошлом сезоне. Для «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» игры в этом году не будут легкими, особенно на выезде против таких команд.

У нас есть проблемы с защитой. Мы набрали 100–102 очка с «Басконией», позавчера мы легко набрали 90–95, что показывает, что у нас много атакующего таланта. Но с обороной есть трудности.

В «грязных» моментах игры баскетболисты не хотят подвергаться особому давлению – бороться за мяч, защищаться. Мы начинаем думать, как американцы в НБА, где старт сезона ничего не решает, но здесь это имеет значение», – заявил Георгиос Барцокас.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
