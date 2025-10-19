0

Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Фенербахче» и другие матчи

19 октября в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Галатасарай» встретится с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 4-0, Анадолу Эфес – 3-0, Бурсаспор – 2-2, Трабзонспор – 2-1, Фенербахче – 2-1, Тофаш – 2-1, Галатасарай – 2-1, Мерсин – 1-2, Меркезефенди – 1-2, Каршияка – 1-2, Маниса – 1-3, Петким Спор – 1-3, Эсенлер Эроспор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9134 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoГалатасарай
logoМерсин
logoТрабзонспор
logoМеркезефенди
logoФенербахче
logoТофаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артурс Жагарс выбыл из состава «Фенербахче» на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:07
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
вчера, 18:00
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
16 октября, 05:15
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань»
138 минут назад
Амир Коффи пробился в состав «Милуоки» на новый сезон
157 минут назад
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
сегодня, 07:03
Шэй Гилджес-Александер: «Мои первым видом спорта был футбол»
сегодня, 06:56
Женская НБА предложила зарплату по супермаксу в 850000 долларов, игроки настаивают на большем
5сегодня, 06:45
Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»
сегодня, 06:38
Майлз Тернер о переходе в «Милуоки»: «Принял деловое решение»
сегодня, 06:20
Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»
11сегодня, 06:08
«Детройт», скорее всего, не станет продлевать контракты с Джейленом Дюреном и Джейденом Айви
4сегодня, 06:05
Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА
сегодня, 05:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Дертоной», «Удине» встретится с «Брешией» и другие матчи
7 минут назад
ACB. «Уникаха» сыграет с «Барселоной», «Гранада» примет «Басконию» и другие матчи
27 минут назад
«Нью-Йорк» отчислил Алексея Леня и Мэтта Райана
2сегодня, 07:22
Виктор Вембаньяма одним шагом прошел под кольцо почти от трехочковой дуги
1сегодня, 07:04Видео
«Индиана» отчислила Кэмерона Пэйна
сегодня, 06:26
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
4сегодня, 04:48Видео
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
1вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
вчера, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:30