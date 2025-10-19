Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Фенербахче» и другие матчи
19 октября в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Галатасарай» встретится с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бахчешехир – 4-0,Бешикташ – 4-0, Анадолу Эфес – 3-0, Бурсаспор – 2-2, Трабзонспор – 2-1, Фенербахче – 2-1, Тофаш – 2-1, Галатасарай – 2-1, Мерсин – 1-2, Меркезефенди – 1-2, Каршияка – 1-2, Маниса – 1-3, Петким Спор – 1-3, Эсенлер Эроспор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9134 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
