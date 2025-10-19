Стефен Карри: «Хочу сам решать, когда завершать карьеру»

Карри планирует оставаться в форме, чтобы самому решать, когда завершать карьеру.

«Все, что я скажу: я просто хочу иметь возможность выбрать сам, если буду в состоянии играть. Не знаю, будет ли это разумно и захочу ли я этого в итоге, но если смогу сам принять решение, а не оно будет принято за меня, это будет очень важно для меня», – сказал 37-летний разыгрывающий.

Карри также подчеркнул, что его способность сохранять высокий уровень игры связана с дисциплиной в межсезонье.

«Многое связано с базовой работой, которую я веду с самого начала. Во‑первых, мне это все еще нравится. Мне повезло с командой, которая поддерживает тот дух, который я стараюсь привнести, и создает условия, чтобы тело оставалось гибким и травмы предотвращались. Все остальное зависит от настойчивости – выходить на площадку и работать. Мне это все еще нравится, и я хочу продолжать», – заявил разыгрывающий «Голден Стэйт ».