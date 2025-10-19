Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Дижоном»
19 октября в чемпионате Франции пройдут два матча.
«Виллербан» встретится с «Монако», «Париж» примет «Дижон».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 3-0, Нантер – 3-1, Шоле – 3-1, Страсбур – 3-1, Ле-Ман – 3-1, Монако – 2-1, Бурк – 2-2, Лимож – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Булазак – 2-2, Нанси – 2-2, Париж – 1-2, Дижон – 1-2, Сен-Кантен – 1-3, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9158 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости