«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27
Кэйсон Уоллеса и Никола Топич получили продление соглашений.
«Тандер» воспользовались опциями команды на сезон-2026/27 в договорах защитников Николы Топича и Кэйсона Уоллеса. Для Топича это третий год по контракту, для Уоллеса – четвертый.
20-летний сербский разыгрывающий будет получать 5,4 млн долларов в следующем сезоне. В настоящее время Топич восстанавливается после операции и, как ожидается, дебютирует в НБА позже в этом сезоне.
21-летний Уоллес будет зарабатывать 7,4 млн долларов в сезон-2026/27. Защитник стал ключевым игроком ротации «Тандер» во время чемпионского похода, уверенно выступая как в стартовой пятерке, так и со скамейки.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10191 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
