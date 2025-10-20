«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27

Кэйсон Уоллеса и Никола Топич получили продление соглашений.

«Тандер» воспользовались опциями команды на сезон-2026/27 в договорах защитников Николы Топича и Кэйсона Уоллеса . Для Топича это третий год по контракту, для Уоллеса – четвертый.

20-летний сербский разыгрывающий будет получать 5,4 млн долларов в следующем сезоне. В настоящее время Топич восстанавливается после операции и, как ожидается, дебютирует в НБА позже в этом сезоне.

21-летний Уоллес будет зарабатывать 7,4 млн долларов в сезон-2026/27. Защитник стал ключевым игроком ротации «Тандер» во время чемпионского похода, уверенно выступая как в стартовой пятерке, так и со скамейки.