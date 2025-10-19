0

Адриатическая лига. «Дубай» примет «Клуж», «Цедевита-Олимпия» встретится с «Задаром»

19 октября в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

«Дубай» из ОАЭ сыграет с румынским «Клужем», словенская «Цедевита-Олимпия» встретится с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Дубай ОАЭ – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Клуж Румыния – 1-0, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Сплит Хорватия – 0-1, Студентски центар Черногория – 0-2, КРКА Словения – 0-3.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 2-1, Вена Австрия – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Илирия Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, Мега Сербия – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

