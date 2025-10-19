0

«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса

«Уизардс» намерены расстаться с 23-летним форвардом.

По информации журналиста The Athletic Джоша Роббинса, «Вашингтон» расторгнет контракт с Диллоном Джонсом, чтобы окончательно сформировать состав из 15 игроков.

Джонс, выбранный под 26-м номером драфта 2024 года, этим летом был обменян из «Оклахомы» в «Вашингтон» в рамках финансовой перестановки после чемпионской кампании «Тандер»

Выступая за «Оклахомы» в прошлом сезоне, Джонс набирал в среднем 2,5 очка и 2,2 подбора в 54 матчах НБА. Также игрок провел 23 матча в G-лиге, набирая 13,5 очка, 7,4 подбора и 5,7 передачи.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10185 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джоша Роббинса в соцсети X
logoВашингтон
Диллон Джонс
возможные переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
48 октября, 18:29
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
1 октября, 14:23
Главные новости
«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27
6 минут назад
Кори Хиггинс стал скаутом «Бруклина»
20 минут назад
Расселл Уэстбрук не планирует завершать карьеру после сезона-2025/26 в «Сакраменто»
1сегодня, 19:47
Брэндон Ингрэм: «Я очень люблю Новый Орлеан, но чувствовал, что мне нужно новое место»
сегодня, 19:31
Куинн Эллис: «О Джи Ануноби, наверное, лучший британец за долгое время. Надеюсь, мы его убедим играть за сборную»
сегодня, 18:44
«Милуоки» планируют отчислить Тайлера Смита
2сегодня, 18:23
Стефен Карри: «Хочу сам решать, когда завершать карьеру»
8сегодня, 18:04
Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»
7сегодня, 17:37
Брэндон Ингрэм: «Восток открыт в этом сезоне. У нас есть шанс быть лучше, но нужно ускорить процесс»
6сегодня, 16:37
Георгиос Барцокас об игре «Олимпиакоса» в обороне: «Мы начинаем думать, как американцы в НБА, где старт сезона ничего не решает, но здесь это имеет значение»
сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
58 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
сегодня, 19:51
Чемпионат Франции. «Виллербан» принимает «Монако», «Париж» обыграл «Дижон» в напряженной концовке
сегодня, 17:05Live
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
сегодня, 19:02
«Орландо» отчислил Джавонте Смарта
сегодня, 18:57
Чемпионат Турции. «Галатасарай» уступил «Фенербахче» и другие результаты
сегодня, 17:45
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Клуж», «Цедевита-Олимпия» разгромила «Задар»
сегодня, 17:04
Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»
сегодня, 16:59
Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»
сегодня, 16:16
Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»
сегодня, 15:57