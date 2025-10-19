«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса
«Уизардс» намерены расстаться с 23-летним форвардом.
По информации журналиста The Athletic Джоша Роббинса, «Вашингтон» расторгнет контракт с Диллоном Джонсом, чтобы окончательно сформировать состав из 15 игроков.
Джонс, выбранный под 26-м номером драфта 2024 года, этим летом был обменян из «Оклахомы» в «Вашингтон» в рамках финансовой перестановки после чемпионской кампании «Тандер»
Выступая за «Оклахомы» в прошлом сезоне, Джонс набирал в среднем 2,5 очка и 2,2 подбора в 54 матчах НБА. Также игрок провел 23 матча в G-лиге, набирая 13,5 очка, 7,4 подбора и 5,7 передачи.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10185 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
