«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса

«Уизардс» намерены расстаться с 23-летним форвардом.

По информации журналиста The Athletic Джоша Роббинса, «Вашингтон » расторгнет контракт с Диллоном Джонсом, чтобы окончательно сформировать состав из 15 игроков.

Джонс, выбранный под 26-м номером драфта 2024 года, этим летом был обменян из «Оклахомы» в «Вашингтон » в рамках финансовой перестановки после чемпионской кампании «Тандер»

Выступая за «Оклахомы» в прошлом сезоне, Джонс набирал в среднем 2,5 очка и 2,2 подбора в 54 матчах НБА . Также игрок провел 23 матча в G-лиге, набирая 13,5 очка, 7,4 подбора и 5,7 передачи.