Расселл Уэстбрук подпишет с «Сакраменто» однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов

Появились подробности соглашения Расселла Уэстбрука.

По информации инсайдера Криса Хейнса, контракт 36-летнего разыгрывающего с «Кингз» рассчитан на один сезон и 3,6 млн долларов. Ожидается, что договор будет подписан в четверг, а уже в пятницу Уэстбрук присоединится к команде.

«Сакраменто» станет седьмой командой в карьере MVP НБА 2017-го года.

Источник: страница инсайдера Криса Хейнса в соцсети X
