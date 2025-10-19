17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
17-летний французский защитник впечатлил в матче с европейским грандом.
В матче 4-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Виллербан» со счетом 102:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс. 35-летний баскетболист набрал 25 очков и сделал 8 передач.
В составе «Виллербана» ярко проявил себя 17-летний Адам Атамна, который составил конкуренцию MVP Евролиги-2024 и набрал 24 очка – лучший показатель в своей карьере.
В этом сезоне Атамна провел 4 матча в чемпионате Франции, набирая в среднем 11 очков, 1,5 подбора и 1,5 передачи за 17 минут на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10190 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости