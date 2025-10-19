  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
0

17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»

17-летний французский защитник впечатлил в матче с европейским грандом.

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Виллербан» со счетом 102:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс. 35-летний баскетболист набрал 25 очков и сделал 8 передач.

В составе «Виллербана» ярко проявил себя 17-летний Адам Атамна, который составил конкуренцию MVP Евролиги-2024 и набрал 24 очка – лучший показатель в своей карьере.

В этом сезоне Атамна провел 4 матча в чемпионате Франции, набирая в среднем 11 очков, 1,5 подбора и 1,5 передачи за 17 минут на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10190 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт чемпионата Франции по баскетболу
logoАСВЕЛ Виллербан
logoМонако
logoМайк Джеймс 1990
Адам Атамна
logoчемпионат Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Виллербан» принимает «Монако», «Париж» обыграл «Дижон» в напряженной концовке
сегодня, 17:05Live
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
5сегодня, 07:03
Евролига. «Црвена Звезда» крупно обыграла «Реал», «Париж» уступил «Хапоэлю Тель-Авив» и другие результаты
817 октября, 20:59
Главные новости
«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27
8 минут назад
Кори Хиггинс стал скаутом «Бруклина»
22 минуты назад
«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса
36 минут назад
Расселл Уэстбрук не планирует завершать карьеру после сезона-2025/26 в «Сакраменто»
1сегодня, 19:47
Брэндон Ингрэм: «Я очень люблю Новый Орлеан, но чувствовал, что мне нужно новое место»
сегодня, 19:31
Куинн Эллис: «О Джи Ануноби, наверное, лучший британец за долгое время. Надеюсь, мы его убедим играть за сборную»
сегодня, 18:44
«Милуоки» планируют отчислить Тайлера Смита
2сегодня, 18:23
Стефен Карри: «Хочу сам решать, когда завершать карьеру»
8сегодня, 18:04
Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»
7сегодня, 17:37
Брэндон Ингрэм: «Восток открыт в этом сезоне. У нас есть шанс быть лучше, но нужно ускорить процесс»
6сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
сегодня, 19:51
Чемпионат Франции. «Виллербан» принимает «Монако», «Париж» обыграл «Дижон» в напряженной концовке
сегодня, 17:05Live
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
сегодня, 19:02
«Орландо» отчислил Джавонте Смарта
сегодня, 18:57
Чемпионат Турции. «Галатасарай» уступил «Фенербахче» и другие результаты
сегодня, 17:45
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Клуж», «Цедевита-Олимпия» разгромила «Задар»
сегодня, 17:04
Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»
сегодня, 16:59
Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»
сегодня, 16:16
Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»
сегодня, 15:57
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Паниониос», «Колососс» крупно уступил «Панатинаикосу»
сегодня, 15:36