17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»

17-летний французский защитник впечатлил в матче с европейским грандом.

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Виллербан» со счетом 102:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Монако » Майк Джеймс . 35-летний баскетболист набрал 25 очков и сделал 8 передач.

В составе «Виллербана » ярко проявил себя 17-летний Адам Атамна, который составил конкуренцию MVP Евролиги-2024 и набрал 24 очка – лучший показатель в своей карьере.

В этом сезоне Атамна провел 4 матча в чемпионате Франции, набирая в среднем 11 очков, 1,5 подбора и 1,5 передачи за 17 минут на площадке.